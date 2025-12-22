0

Уго Гонсалес о Луке Дончиче: «Для всех в академии «Реала» он – легенда и ролевая модель»

Гонсалес о Дончиче: Для всех в академии «Реала» он – легенда и ролевая модель.

Новичок «Бостона» и воспитанник «Реала» Уго Гонсалес рассказал, как в академии испанского клуба относятся к суперзвезде «Лейкерс» Луке Дончичу, который тоже является ее выпускником.

«Для всех в академии «Реала», для всех, кто играет в баскетбол по всей Европе до 18 лет, он – легенда. Для нас в Мадриде, в частности, он просто легенда.

Он тот, кем ты хотел бы быть в идеальном мире. Ты даже не можешь представить, что он делает прямо сейчас. Он олицетворяет собой того, кем хочет стать каждый парень, работающий в академии, все хотят пройти его путь. Так что, по сути, он – ролевая модель», – сказал Гонсалес.

Когда «Селтикс» выбрали испанца на драфте в сети всплыла их совместная с Дончичем фотография. 

Игроки еще не встречались в матче НБА, так как словенец пропустил матч 5 декабря, а следующая встреча «Лейкерс» и «Бостона» состоится 21 февраля наступающего года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
