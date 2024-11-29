«Тут и обсуждать нечего». Билл Симмонс считает, что Кейтлин Кларк более влиятельна, чем любая из звезд НБА до 30 лет

Билл Симмонс высоко оценил влияние и важность Кейтлин Кларк.

По мнению известного журналиста, никто из игроков НБА до 30 лет не может сравниться с баскетболисткой «Индианы» по значимости.

«Я даже не думаю, что это стоит обсуждать.

Она своего рода катализатор, благодаря которому все делится на до и после. И теперь мы находимся в «после», – заявил Симмонс.

22-летняя Кларк в дебютном сезоне помогла «Фивер» вернуться в плей-офф женской НБА и стала новичком года.