«Тут и обсуждать нечего». Билл Симмонс считает, что Кейтлин Кларк более влиятельна, чем любая из звезд НБА до 30 лет
Билл Симмонс высоко оценил влияние и важность Кейтлин Кларк.
По мнению известного журналиста, никто из игроков НБА до 30 лет не может сравниться с баскетболисткой «Индианы» по значимости.
«Я даже не думаю, что это стоит обсуждать.
Она своего рода катализатор, благодаря которому все делится на до и после. И теперь мы находимся в «после», – заявил Симмонс.
22-летняя Кларк в дебютном сезоне помогла «Фивер» вернуться в плей-офф женской НБА и стала новичком года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Ringer
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