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«Тут и обсуждать нечего». Билл Симмонс считает, что Кейтлин Кларк более влиятельна, чем любая из звезд НБА до 30 лет

Билл Симмонс высоко оценил влияние и важность Кейтлин Кларк.

По мнению известного журналиста, никто из игроков НБА до 30 лет не может сравниться с баскетболисткой «Индианы» по значимости.

«Я даже не думаю, что это стоит обсуждать.

Она своего рода катализатор, благодаря которому все делится на до и после. И теперь мы находимся в «после», – заявил Симмонс.

22-летняя Кларк в дебютном сезоне помогла «Фивер» вернуться в плей-офф женской НБА и стала новичком года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Ringer
logoКейтлин Кларк
logoБилл Симмонс
logoженская НБА
Индиана жен
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