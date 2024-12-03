Билеты на матч открытия сезона WNBA «Индиана» – «Чикаго» дороже, чем на матчи открытия 29 команд НБА

Матч «Индиана» – «Чикаго» откроет следующий сезон женской НБА.

WNBA объявила расписание матчей сезона 2025 года. «Индиана» Кейтлин Кларк встретится с «Чикаго» Энджел Риз в день открытия сезона.

Текущая цена билета на матч «Индиана » – «Чикаго » составляет 271 доллар. Это дороже, чем стоимость билетов на домашние матчи открытия 29 из 30 команд в этом году. Единственная команда, у которой билеты стоили дороже – действующий чемпион «Бостон ».