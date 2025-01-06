Девин Букер о серии из четырех поражений у «Санз»: «Черт, настроение в команде не самое хорошее»

Девин Букер отреагировал на серию из четырех поражений у «Санз».

«Черт, настроение в команде не самое хорошее.

Нам надо продолжать бороться. То, что мы на данный момент выдаем – это супер ужасно. Мы продолжаем строить команду. Надеюсь, далее по ходу сезона о подобных моментах можно будет забыть. Мы должны справиться с этим», – заявил защитник «Финикса ».

«Санз» занимают 12-е место в Западной конференции с результатом 15-18.