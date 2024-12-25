Патрик Беверли: «Мне бы хотелось сыграть за «Финикс» с Билом, Дюрэнтом и Букером»

Патрик Беверли назвал команду НБА, за которую хотел бы играть.

По словам 36-летнего защитника тель-авивского «Хапоэля », ему бы хотелось попробовать свои силы в составе «Санз».

«Мне бы хотелось сыграть за «Финикс » с Брэдли Билом , Кевином Дюрэнтом и Девином Букером.

В НБА я поиграл уже с кучей звездных игроков. Сейчас мне бы хотелось посмотреть, как работают эти трое», – заявил экс-игрок лиги.