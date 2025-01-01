Девин Букер: «Уровень разочарования высок»
Девин Букер высказался о разочаровании «Финикса» своими результатами.
«Уровень разочарования высок. Мы все здесь бойцы, и мы понимаем, что эти поражения будут нам дорого стоить в конце сезона. Мы хотим выполнить свою работу пораньше, до перерыва на Матч всех звезд, потому что потом может произойти что угодно.
Хотим наверстать упущенное, выйти из зоны плей-ин и просто выиграть столько матчей, сколько возможно», – сказал атакующий защитник «Финикса».
«Санз» занимают 11-е место в Западной конференции с результатом 15-17.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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