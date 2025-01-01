Девин Букер: «Уровень разочарования высок»

Девин Букер высказался о разочаровании «Финикса» своими результатами.

«Уровень разочарования высок. Мы все здесь бойцы, и мы понимаем, что эти поражения будут нам дорого стоить в конце сезона. Мы хотим выполнить свою работу пораньше, до перерыва на Матч всех звезд, потому что потом может произойти что угодно.

Хотим наверстать упущенное, выйти из зоны плей-ин и просто выиграть столько матчей, сколько возможно», – сказал атакующий защитник «Финикса ».

«Санз» занимают 11-е место в Западной конференции с результатом 15-17.