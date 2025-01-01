Джарен Джексон и Десмонд Бэйн набрали 69 очков на двоих в победном матче против «Финикса»
«Мемфис» одержал гостевую победу над «Финиксом» – 117:112.
Центровой «Гризлис» Джарен Джексон стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков (12 из 24 с игры, 10 из 17 с линии штрафных) и сделав 11 подборов. Атакующий защитник Десмонд Бэйн добавил 31 очко и 7 передач.
«Мемфис» играл без травмированных Джа Морэнта (растяжение правого плеча) и Зака Иди (сотрясение мозга) и ни разу за матч не уступал в счете.
Девин Букер вернулся в состав «Финикса», пропустив пять матчей из-за растяжения мышц паха, набрал 16 очков и сделал 9 передач. Кевин Дюрэнт отметился 29 очками и 10 подборами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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