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Амат Мбайе, Алекса Аврамович и Джеремайя Мартин – в подборке лучших моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Первые места в Топ-10 заняли Амат Мбайе и Алекса Аврамович (ЦСКА), а также Джеремайя Мартин («Уралмаш»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoУралмаш
Амат Мбайе
logoДжеремайя Мартин
logoАлекса Аврамович
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