«Финикс» готов предложить Джимми Батлеру выгодное продление контракта
«Санз» проявляют серьезную заинтересованность в Джимми Батлере.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Финикс» готов предложить защитнику «Майами» выгодное продление контракта в случае трейда.
35-летний Батлер запросил у «Хит» обмен в другой клуб, флоридцы отстранили его на 7 матчей.
В контракте Джимми есть опция игрока в межсезонье-2025.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем