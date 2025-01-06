«Финикс» готов предложить Джимми Батлеру выгодное продление контракта

«Санз» проявляют серьезную заинтересованность в Джимми Батлере.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Финикс » готов предложить защитнику «Майами » выгодное продление контракта в случае трейда.

35-летний Батлер запросил у «Хит» обмен в другой клуб, флоридцы отстранили его на 7 матчей.

В контракте Джимми есть опция игрока в межсезонье-2025.