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«Майами» уверен, что Джимми Батлер может покинуть клуб только после сделки сайн-энд-трейд

«Майами» не сомневается, что получит компенсацию в случае ухода Джимми Батлера.

В руководстве «Хит» уверены, что защитник в межсезонье может покинуть клуб только после сделки сайн-энд-трейд.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

У Батлера есть опция игрока на 52,4 миллиона долларов на следующий сезон.

Отмечается, что «Финикс» заинтересован в услугах Батлера, но флоридцы вряд ли пойдут на прямой обмен с участием Брэдли Била без включения дополнительных активов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
logoМайами
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoФиникс
logoБрэдли Бил
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