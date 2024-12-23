«Майами» уверен, что Джимми Батлер может покинуть клуб только после сделки сайн-энд-трейд

«Майами» не сомневается, что получит компенсацию в случае ухода Джимми Батлера.

В руководстве «Хит» уверены, что защитник в межсезонье может покинуть клуб только после сделки сайн-энд-трейд.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

У Батлера есть опция игрока на 52,4 миллиона долларов на следующий сезон.

Отмечается, что «Финикс » заинтересован в услугах Батлера, но флоридцы вряд ли пойдут на прямой обмен с участием Брэдли Била без включения дополнительных активов.