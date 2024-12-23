«Майами» уверен, что Джимми Батлер может покинуть клуб только после сделки сайн-энд-трейд
«Майами» не сомневается, что получит компенсацию в случае ухода Джимми Батлера.
В руководстве «Хит» уверены, что защитник в межсезонье может покинуть клуб только после сделки сайн-энд-трейд.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
У Батлера есть опция игрока на 52,4 миллиона долларов на следующий сезон.
Отмечается, что «Финикс» заинтересован в услугах Батлера, но флоридцы вряд ли пойдут на прямой обмен с участием Брэдли Била без включения дополнительных активов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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