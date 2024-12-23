«Абсолютно серьезно». Инсайдер Марк Стейн подтвердил интерес «Финикса» к Джимми Батлеру
«Финикс» хочет заполучить Джимми Батлера.
Интерес «Санз» к лидеру «Хит» подтвердил инсайдер Марк Стейн, отметив, что это «абсолютно серьезно».
«Финиксу» для осуществления сделки необходимо, чтобы защитник Брэдли Бил отказался от пункта в контракте, позволяющего ему блокировать обмен. Журналист отмечает, что «Майами» вряд ли готов обменять Батлера на Била без включения в трейд дополнительных активов.
На прошлой неделе Шэмс Чарания из ESPN сообщал, что «Санз» входят в число команд, «находящихся на вершине» списка Батлера на случай обмена из «Хит».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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