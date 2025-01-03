Стеф Карри реализовал 8 из 8 бросков из-за дуги и набрал 30 очков в победной игре с «Филадельфией» (139:105)
Стеф Карри идеально попадал с дальней дистанции в победном матче.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» стал самым результативным на площадке во встрече с «Сиксерс» (139:105). В его активе 30 очков, 10 передач и 6 подборов при 11 точных из 15 бросков с игры и 8 из 8 из-за дуги.
Карри стал первым, кто реализовал 8 из 8 дальних бросков или более при двузначном количестве передач.
8 из 8 – лучший показатель по трехочковым без промахов в карьере звездного защитника. Карри не хватило одного точного дальнего попадания до повторения рекордных 9 из 9, чего добивались Лэтрелл Сприуэлл, Бен Гордон (дважды) и Джейлен Брансон.
Со стороны «Филадельфии» выделился центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 28 очков и 14 подборов при 8 из 19 с игры и 11 из 14 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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