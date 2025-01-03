Стеф Карри реализовал 8 из 8 бросков из-за дуги и набрал 30 очков в победной игре с «Филадельфией» (139:105)

Стеф Карри идеально попадал с дальней дистанции в победном матче.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » стал самым результативным на площадке во встрече с «Сиксерс» (139:105). В его активе 30 очков, 10 передач и 6 подборов при 11 точных из 15 бросков с игры и 8 из 8 из-за дуги.

Карри стал первым, кто реализовал 8 из 8 дальних бросков или более при двузначном количестве передач.

8 из 8 – лучший показатель по трехочковым без промахов в карьере звездного защитника. Карри не хватило одного точного дальнего попадания до повторения рекордных 9 из 9, чего добивались Лэтрелл Сприуэлл , Бен Гордон (дважды) и Джейлен Брансон .

Со стороны «Филадельфии» выделился центровой Джоэл Эмбиид . На его счету 28 очков и 14 подборов при 8 из 19 с игры и 11 из 14 со штрафной линии.