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Джоэл Эмбиид набрал 37 очков и 9 подборов в победной игре с «Портлендом»

Джоэл Эмбиид установил личный рекорд сезона.

Центровой «Сиксерс» набрал 37 очков в победном выездном матче с «Портлендом» (125:103).

Эмбиид реализовал 12 из 21 очка, 1 из 1 трехочкового и 12 из 13 штрафных. Центровой добавил 9 подборов и 3 передачи к своей статистической линейке.

Со стороны соперника наиболее результативным стал защитник Анферни Саймонс, на его счету 25 очков, 4 подбора и 4 передачи при 9 из 18 с игры и 4 из 10 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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