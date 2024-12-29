Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали 64 очка на двоих в победной игре с «Ютой»
Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси принесли «Сиксерс» победу над «Джаз» (114:111).
На счету Эмбиида 32 очка, 5 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 3 блок-шота. Центровой реализовал 10 из 21 броска с игры, 1 из 4 из-за дуги и 11 из 13 со штрафной линии.
Разыгрывающий Тайриз Макси набрал 32 очка, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 9 точных из 23 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 9 из 10 штрафных.
Форвард Пол Джордж добавил 13 очков и 5 перехватов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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