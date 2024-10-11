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Леброн Джеймс получил технический за споры с судьей в предсезонном матче

Леброн Джеймс получил технический фол в предсезонном матче с «Бакс» .

Во второй четверти встречи лидер «Лейкерс» был наказан за споры с судьей.

Калифорнийцы победили со счетом 107:102, в активе Джеймса 11 очков, 6 подборов и 3 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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