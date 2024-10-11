Леброн Джеймс получил технический за споры с судьей в предсезонном матче

Леброн Джеймс получил технический фол в предсезонном матче с «Бакс» .

Во второй четверти встречи лидер «Лейкерс » был наказан за споры с судьей.

Калифорнийцы победили со счетом 107:102, в активе Джеймса 11 очков, 6 подборов и 3 передачи.