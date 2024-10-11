Леброн Джеймс получил технический за споры с судьей в предсезонном матче
Леброн Джеймс получил технический фол в предсезонном матче с «Бакс» .
Во второй четверти встречи лидер «Лейкерс» был наказан за споры с судьей.
Калифорнийцы победили со счетом 107:102, в активе Джеймса 11 очков, 6 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости