Болельщики «Хоукс» скандировали «Леброн тебя обменяет» в адрес Макса Кристи

Болельщики «Хоукс» попытались вывести из равновесия Макса Кристи .

Зрители в Атланте скандировали «Леброн тебя обменяет» в адрес молодого защитника «Лейкерс », когда он исполнял штрафные.

«Атланта » в пятницу одолела «Лейкерс» в овертайме – 134:132.

В прошлом сезоне аналогичное скандирование в свой адрес в Атланте слышал разыгрывающий «озерников» Д’Анджело Расселл.