Болельщики «Хоукс» скандировали «Леброн тебя обменяет» в адрес Макса Кристи
Болельщики «Хоукс» попытались вывести из равновесия Макса Кристи .
Зрители в Атланте скандировали «Леброн тебя обменяет» в адрес молодого защитника «Лейкерс», когда он исполнял штрафные.
«Атланта» в пятницу одолела «Лейкерс» в овертайме – 134:132.
В прошлом сезоне аналогичное скандирование в свой адрес в Атланте слышал разыгрывающий «озерников» Д’Анджело Расселл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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