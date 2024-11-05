Айзейя Стюарт эффектно накрыл Леброна Джеймса

Айзейя Стюарт накрыл бросок Леброна Джеймса.

Центровой «Детройта » остановил лидера «Лейкерс », когда тот атаковал из-под кольца в третьей четверти. Судьи сперва зафиксировали нарушение, но после «челленджа» изменили решение.

«Пистонс» победили со счетом 115:103.

В 2022 году Стюарт и Джеймс устроили потасовку после того, как игрок «озерников» разбил оппоненту лицо в борьбе за отскок.