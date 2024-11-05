Айзейя Стюарт эффектно накрыл Леброна Джеймса
Айзейя Стюарт накрыл бросок Леброна Джеймса.
Центровой «Детройта» остановил лидера «Лейкерс», когда тот атаковал из-под кольца в третьей четверти. Судьи сперва зафиксировали нарушение, но после «челленджа» изменили решение.
«Пистонс» победили со счетом 115:103.
В 2022 году Стюарт и Джеймс устроили потасовку после того, как игрок «озерников» разбил оппоненту лицо в борьбе за отскок.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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