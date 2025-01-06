«Миннесота» подписала двусторонний контракт с Тристеном Ньютоном
«Миннесота» усилила состав чемпионом NCAA.
«Вулвз» подписали двусторонний контракт с разыгрывающим Тристеном Ньютоном (23 года, 196 см).
Ньютон, который был выбран 49-м на драфте-2024, провел 5 матчей за «Индиану». Он набирал 1,0 очка за игру.
В 2024 году Тристен стал победителем NCAA в составе Коннектикута.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Миннесоты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем