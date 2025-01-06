«Миннесота» подписала двусторонний контракт с Тристеном Ньютоном

«Миннесота» усилила состав чемпионом NCAA.

«Вулвз» подписали двусторонний контракт с разыгрывающим Тристеном Ньютоном (23 года, 196 см).

Ньютон, который был выбран 49-м на драфте-2024, провел 5 матчей за «Индиану». Он набирал 1,0 очка за игру.

В 2024 году Тристен стал победителем NCAA в составе Коннектикута.