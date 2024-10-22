«Миннесота» отчислила Кейту Бэйтс-Диопа

«Миннесота» рассталась с Кейтой Бэйтс-Диопом.

«Вулвз» отчислили легкого форварда (28 лет, 203 см).

Бэйтс-Диоп был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта 2018 года и провел за команду первые полтора сезона карьеры. В этом году форвард вернулся в «Миннесоту» в результате обмена Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк».