«Миннесота» отчислила Кейту Бэйтс-Диопа
«Миннесота» рассталась с Кейтой Бэйтс-Диопом.
«Вулвз» отчислили легкого форварда (28 лет, 203 см).
Бэйтс-Диоп был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта 2018 года и провел за команду первые полтора сезона карьеры. В этом году форвард вернулся в «Миннесоту» в результате обмена Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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