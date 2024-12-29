«Миннесота» отчислила Пи Джей Дозьера

«Миннесота» рассталась с Пи Джей Дозьером.

«Тимбервулвс» объявили о расторжении контракта с атакующим защитником Пи Джей Дозьером (28 лет, 198 см).

Дозьер в нынешнем сезоне сыграл за «Миннесоту» 9 матчей, набирая в среднем 0,8 очка за 4 минуты на паркете.