0

«Миннесота» отчислила Пи Джей Дозьера

«Миннесота» рассталась с Пи Джей Дозьером.

«Тимбервулвс» объявили о расторжении контракта с атакующим защитником Пи Джей Дозьером (28 лет, 198 см).

Дозьер в нынешнем сезоне сыграл за «Миннесоту» 9 матчей, набирая в среднем 0,8 очка за 4 минуты на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
logoМиннесота
переходы
logoНБА
logoПи Джей Дозьер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не работаю сверхурочно». «Миннесота» отыграла «-12» за 3 минуты, Энтони Эдвардс завалил победный
5вчера, 10:55
Энтони Эдвардс о победном 3-очковом: «Как говорил Гилберт Аренас, овертайм мне не нужен»
9вчера, 09:42
«Миннесота» вырвала победу у «Хьюстона», уступая 12 очков за 3 минуты до конца. Эдвардс исполнил решающий 3-очковый
2вчера, 08:21Видео
Энтони Эдвардс и Ив Мисси – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
вчера, 07:53Видео
Рекомендуем
Главные новости
Де’Аарон Фокс: «Мы знаем, какая у нас работа. В любой момент тебя могут обменять, отчислить, исключить, уволить»
5вчера, 22:50
НБА. «Атланта» обыграла «Майами», «Лейкерс» примут «Сакраменто», «Голден Стэйт» против «Финикса» и другие матчи
20вчера, 22:33Live
Наджи Маршалл дисквалифицирован на 4 матча, Юсуф Нуркич – на 3, Пи Джей Вашингтон – на 1
8вчера, 20:54
Виктор Вембаньяма: «Нам нужен шахматный турнир среди игроков НБА»
6вчера, 20:32
Виктор Вембаньяма сыграл с болельщиками в шахматы в Вашингтон-сквере в Нью-Йорке
9вчера, 19:58Видео
Генменеджеру «Кингз» Монте Макнэру не грозит увольнение
5вчера, 19:02
В Далласе ограбили дом Луки Дончича
12вчера, 18:05
Жорди Фернандес: «Майк Браун – один из лучших. Без него меня бы здесь не было»
2вчера, 17:52
Дэвид Олдридж: «Не могу понять, почему «Кингз» уволили первого тренера, который выиграл все важное за последние два десятилетия»
4вчера, 16:47
Александр Гудумак стал игроком «Локомотива-Кубань»
1вчера, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» проиграла «Динамо Сассари», «Варезе» победил «Наполи»
вчера, 22:56
Адриатическая лига. «Студентски центар» проиграл «Меге», ФМП уступил «Будучности»
вчера, 22:54
Чемпионат Турции. «Мерсин» нанес «Тофашу» второе поражение в сезоне, «Дарушафака» уступила «Бююкчекмедже»
вчера, 22:37
ACB. «Уникаха» победила «Бреоган», «Мурсия» была сильнее «Гранады» и другие результаты
вчера, 21:58
Чемпионат Греции. 29 очков Хэйла помогли АЕКу обыграть «Арис», «Промитеас» уступил «Марусси»
вчера, 21:44
Дэмиан Лиллард вернется сегодня в матче против «Чикаго»
вчера, 18:29
Филип Петрушев после победы над «Барселоной»: «Вот как это выглядит, когда играем жестко все 40 минут»
вчера, 17:44
Андрей Ведищев: «Александр Гудумак добавит «Локо» вариативности и жесткости в игре под щитами на обеих сторонах площадки»
вчера, 16:25
Джейлен Хорд – MVP 18-го раунда Евролиги
вчера, 13:55
Вембаньяма обменялся майками с юным поклонником после матча с «Нетс»
вчера, 10:59Видео
Рекомендуем