2

«Минесота» и Руди Гобер продлят контракт на 3 года и 110 млн долларов

«Минесота» и Руди Гобер согласовали продление контракта.

«Вулвз» и центровой (32 года, 216 см) заключат сделку на 3 года и 110 миллионов долларов.

Гобер отказался от опции игрока на 46,6 миллиона на сезон-25/26 годов и получил новый многолетний контракт, обеспечивающий «Тимбервулвз» значительную гибкость в условиях, когда клубу приходится справляться с санкциями от НБА на фоне роста платежной ведомости.

В минувшем сезоне француз набирал 14,0 очка, 12,9 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
переходы
logoМиннесота
logoНБА
logoРуди Гобер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я не хожу в школу, бро». Руди Гобер спросил партнеров по команде, на каком континенте находится Египет
12вчера, 15:23Видео
«Миннесота» отчислила Кейту Бэйтс-Диопа
1вчера, 06:06
Чтобы выменять Таунса, «Никс» нашли несколько лазеек в правилах (это стоило им 3 доллара)
296 октября, 19:40
Руди Гобер: «Покажите мне, кто должен был получить награду «Лучший защитник» вместо меня»
126 октября, 13:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джейсон Тейтум набрал 37 очков и 10 передач в победном матче с «Нью-Йорком»
21 минуту назадВидео
Бронни Джеймс отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче в НБА
433 минуты назад
НБА. Сегодня стартовал сезон-24/25. «Бостон» разгромил «Нью-Йорк», «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» в Лос-Анджелесе
22838 минут назад
«Селтикс» повторили рекорд НБА по 3-очковым попаданиям – 29 в матче с «Никс»
658 минут назадВидео
«Селтикс» получили чемпионские перстни в честь победы в сезоне-23/24
сегодня, 04:06Фото
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА. Дебют состоялся в стартовом матче сезона
14сегодня, 03:46Видео
Ожидается, что Леброн Джеймс проведет еще как минимум два сезона
10вчера, 22:10
Леброн Джеймс: «Один из первых вопросов, который Бронни задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?»
3вчера, 21:59
Леброн и Бронни Джеймсы снялись в рекламе Nike
4вчера, 21:35Видео
Еврокубок. «Литкабелис» нанес первое поражение «Бурку», «Гран-Канария» разгромила «Ульм» с разницей «+47» и другие результаты
вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
Джей Джей Редик попросит НБА предоставить для матчей заигранные мячи вместо новых
2 минуты назад
Макс Кристи: «Начинаем сезон с пушками наперевес»
2вчера, 21:18
Зайон Уильямсон может пропустить первый матч сезона из-за болезни
4вчера, 20:32
«Нью-Йорк» заинтересован в подписании контракта с Мэттом Райаном
1вчера, 20:25
Евролига отклонила протест «Панатинаикоса» на судейское решение в матче с «Парижем»
вчера, 20:07
Андрей Кириленко: «По‑снобски подходим к другим странам. Нам необходимо играть с командами из Южной Америки, Африки, Азии»
2вчера, 19:48
«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
2вчера, 19:02
Лука Дончич: «Уже не сильно болит. Я в порядке»
вчера, 18:45
Андрей Кириленко: «Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА, но она полностью зависит от МОК»
1вчера, 18:32
Андреас Пистиолис: «Автодор» может наказать, если не будем уважать игру»
1вчера, 18:22