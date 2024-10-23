«Минесота» и Руди Гобер продлят контракт на 3 года и 110 млн долларов
«Минесота» и Руди Гобер согласовали продление контракта.
«Вулвз» и центровой (32 года, 216 см) заключат сделку на 3 года и 110 миллионов долларов.
Гобер отказался от опции игрока на 46,6 миллиона на сезон-25/26 годов и получил новый многолетний контракт, обеспечивающий «Тимбервулвз» значительную гибкость в условиях, когда клубу приходится справляться с санкциями от НБА на фоне роста платежной ведомости.
В минувшем сезоне француз набирал 14,0 очка, 12,9 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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