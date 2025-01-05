Виктор Вембаньяма о Николе Йокиче: «Уже научился у него очень многому. Пересмотрю его матчи, уверен, что замечу еще больше»
Виктор Вембаньяма и Никола Йокич с уважением отнеслись друг к другу.
Европейские «большие» «Сан-Антонио» и «Денвера» провели матчи бэк-ту-бэк, взяв по одной победе.
Игроки поделились впечатлениями по итогам двух матчей.
«Он особенный баскетболист, такие заставляют тебя работать на площадке упорнее, заходить дальше в своих усилиях. С нетерпением ожидаю следующих встреч с ним в ближайшие годы», – заключил Йокич.
«Уже научился у него очень многому. Как он помогает своим партнерам стать лучше, как нужно защищаться против него. Очень много всего. Но я еще пересмотрю его матчи и уверен, что увижу много нового», – признался Вембаньяма.
Оба баскетболиста попали в Топ-5 последней «Гонки за MVP» по версии NBA.com.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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