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Виктор Вембаньяма о Николе Йокиче: «Уже научился у него очень многому. Пересмотрю его матчи, уверен, что замечу еще больше»

Виктор Вембаньяма и Никола Йокич с уважением отнеслись друг к другу.

Европейские «большие» «Сан-Антонио» и «Денвера» провели матчи бэк-ту-бэк, взяв по одной победе.

Игроки поделились впечатлениями по итогам двух матчей.

«Он особенный баскетболист, такие заставляют тебя работать на площадке упорнее, заходить дальше в своих усилиях. С нетерпением ожидаю следующих встреч с ним в ближайшие годы», – заключил Йокич.

«Уже научился у него очень многому. Как он помогает своим партнерам стать лучше, как нужно защищаться против него. Очень много всего. Но я еще пересмотрю его матчи и уверен, что увижу много нового», – признался Вембаньяма.

Оба баскетболиста попали в Топ-5 последней «Гонки за MVP» по версии NBA.com.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoСан-Антонио
logoНикола Йокич
logoВиктор Вембаньяма
logoДенвер
logoНБА
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