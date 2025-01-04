Никола Йокич: «Виктор Вембаньяма – единственный в своем роде, его будут помнить вечно»
Никола Йокич выразил восхищение Виктором Вембаньямой.
«Я думаю, что в этом сезоне он играет лучше, чем в прошлом, и я думаю, что он станет еще лучше.
Он особенный игрок, единственный в своем роде, и его будут помнить вечно», – сказал центровой «Денвера».
Французский центровой «Сан-Антонио», которому сегодня исполнился 21 год, набрал 35 очков и сделал 18 подборов в победном матче против «Денвера» (113:110). Йокич отметился 41 очком, 18 подборами и 9 передачами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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