Никола Йокич: «Виктор Вембаньяма – единственный в своем роде, его будут помнить вечно»

Никола Йокич выразил восхищение Виктором Вембаньямой.

«Я думаю, что в этом сезоне он играет лучше, чем в прошлом, и я думаю, что он станет еще лучше.

Он особенный игрок, единственный в своем роде, и его будут помнить вечно», – сказал центровой «Денвера ».

Французский центровой «Сан-Антонио », которому сегодня исполнился 21 год, набрал 35 очков и сделал 18 подборов в победном матче против «Денвера» (113:110). Йокич отметился 41 очком, 18 подборами и 9 передачами.