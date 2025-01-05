Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу (46+9+10) в победной игре с «Сан-Антонио»
Никола Йокич помог «Денверу» победить в овертайме.
Матч завершился в пользу «Наггетс» (122:111) по итогам дополнительного времени. «Денвер» сумел отыграться за вчерашнее поражение.
Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу. На счету сербского центрового 46 очков, 9 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. Йокич реализовал 19 из 35 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 5 из 6 штрафных.
Майкл Портер оформил дабл-дабл – 28 очков и 10 подборов.
Со стороны соперника форвард Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 23 подбора и 4 блок-шота в свой день рождения. Француз был неточен с игры (7 из 19, 2 из 12 трехочковых).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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