Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу (46+9+10) в победной игре с «Сан-Антонио»

Никола Йокич помог «Денверу» победить в овертайме.

Матч завершился в пользу «Наггетс» (122:111) по итогам дополнительного времени. «Денвер » сумел отыграться за вчерашнее поражение.

Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу. На счету сербского центрового 46 очков, 9 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. Йокич реализовал 19 из 35 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

Майкл Портер оформил дабл-дабл – 28 очков и 10 подборов.

Со стороны соперника форвард Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 23 подбора и 4 блок-шота в свой день рождения. Француз был неточен с игры (7 из 19, 2 из 12 трехочковых).