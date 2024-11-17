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Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Енисей», «Парма» сыграет с «Зенитом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут пять матчей.

Казанский УНИКС примет красноярский «Енисей». Пермская «Парма» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-1, Зенит – 12-2, Локомотив-Кубань – 11-3, УНИКС – 10-4, Пари Нижний Новгород – 8-6, Уралмаш – 6-8, Автодор – 6-8, Парма – 6-8, Енисей – 5-9, Самара – 4-9, МБА-МАИ – 3-11, Астана – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАвтодор
logoЕнисей
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
logoПарма
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
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