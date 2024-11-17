Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Енисей», «Парма» сыграет с «Зенитом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут пять матчей.
Казанский УНИКС примет красноярский «Енисей». Пермская «Парма» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 13-1, Зенит – 12-2, Локомотив-Кубань – 11-3, УНИКС – 10-4, Пари Нижний Новгород – 8-6, Уралмаш – 6-8, Автодор – 6-8, Парма – 6-8, Енисей – 5-9, Самара – 4-9, МБА-МАИ – 3-11, Астана – 0-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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