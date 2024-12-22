Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (28+13) в победной игре против «Финикса»
Кейд Каннингем и Кевин Дюрэнт отличились в игре «Пистонс» против «Санз».
Звездный форвард «Финикса» установил рекорд сезона по результативности, набрав 43 очка, 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 14 из 26 с игры, 4 из 9 из-за дуги и 11 из 11 со штрафной линии. Дюрэнт, однако снова совершил максимальное в команде количество потерь – 8. Его показателей оказалось недостаточно для победы.
Со стороны «Пистонс» Кейд Каннингем оформил дабл-дабл. На его счету 28 очков, 13 передач на 4 потери, 2 перехвата и 2 блок-шота. Разыгрывающий реализовал 9 из 19 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 7 из 9 со штрафной линии.
Матч закончился со счетом 133:125 в пользу «Детройта»
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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