Чемпионат Италии. «Тревизо» против «Брешии», «Наполи» сыграет с «Дертоной»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Тревизо» встретится с «Брешией», «Наполи» сыграет с «Дертоной».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 11-2, Брешия – 11-2, Трапани Шарк – 10-3, Виртус – 9-4, Реджо-Эмилия – 9-4, Милан – 8-5, Дертона – 8-5, Триест – 7-6, Тревизо – 6-7, Динамо Сассари – 6-7, Венеция – 5-8, Скафати – 4-9, Варезе – 4-9, Пистоя – 3-10, Ваноли Кремона – 2-11, Наполи – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем