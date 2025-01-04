Чемпионат Италии. «Тревизо» против «Брешии», «Наполи» сыграет с «Дертоной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Тревизо» встретится с «Брешией», «Наполи » сыграет с «Дертоной». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 11-2, Брешия – 11-2, Трапани Шарк – 10-3, Виртус – 9-4, Реджо-Эмилия – 9-4, Милан – 8-5, Дертона – 8-5, Триест – 7-6, Тревизо – 6-7, Динамо Сассари – 6-7, Венеция – 5-8, Скафати – 4-9, Варезе – 4-9, Пистоя – 3-10, Ваноли Кремона – 2-11, Наполи – 1-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.