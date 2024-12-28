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Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» – «Динамо Сассари», «Варезе» против «Наполи»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Ваноли Кремона» примет «Динамо Сассари», «Варезе» сыграет с «Наполи».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 11-1, Брешия – 10-2, Трапани Шарк – 9-3, Реджо-Эмилия – 9-3, Виртус – 8-4, Триест – 7-5, Дертона – 7-5, Милан – 7-5, Тревизо – 6-6, Динамо Сассари – 5-7, Венеция – 4-8, Скафати – 4-8, Пистоя – 3-9, Варезе – 3-9, Ваноли Кремона – 2-10, Наполи – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoчемпионат Италии
logoДинамо Сассари
результаты
logoВарезе
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