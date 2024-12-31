Торнике Шенгелия вернется в состав «Виртуса» в матче с «Басконией» 10 января

«Виртус» определился с восстановлением Торнике Шенгелии.

Лидер команды выбыл с язвой 19 декабря и должен был пропустить 20-30 дней. Форвард планирует возвращение в рамках оптимистичного прогноза.

«Виртус » будет рассчитывать на «большого» в матче Евролиги против «Басконии» 10 января.

Потеряв Шенгелию, команда мобилизовалась и сумела одержать две победы в международном клубном турнире.

Шенгелия набирает 15,3 очка, 5,5 подбора и 2,3 передачи в среднем в матчах Евролиги этого сезона.