Бронни Джеймсу удался путбэк-данк одной рукой

Джеймс-младший продемонстрировал свой атлетизм.

В предсезонном матче против «Голден Стэйт» 21-летний защитник «Лейкерс » стал автором эффектного броска сверху.

По итогам встречи Бронни Джеймс записал на свой счет 5 очков (2 из 6 с игры, 1 из 3 трехочковых), 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 5 потерях за 23 минуты на паркете.