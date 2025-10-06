Видео
Бронни Джеймсу удался путбэк-данк одной рукой

Джеймс-младший продемонстрировал свой атлетизм.

В предсезонном матче против «Голден Стэйт» 21-летний защитник «Лейкерс» стал автором эффектного броска сверху.

По итогам встречи Бронни Джеймс записал на свой счет 5 очков (2 из 6 с игры, 1 из 3 трехочковых), 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 5 потерях за 23 минуты на паркете.

Кто лучший американский игрок в НБА?3284 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЛейкерс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoБронни Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
