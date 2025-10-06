Бронни Джеймсу удался путбэк-данк одной рукой
Джеймс-младший продемонстрировал свой атлетизм.
В предсезонном матче против «Голден Стэйт» 21-летний защитник «Лейкерс» стал автором эффектного броска сверху.
По итогам встречи Бронни Джеймс записал на свой счет 5 очков (2 из 6 с игры, 1 из 3 трехочковых), 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 5 потерях за 23 минуты на паркете.
Кто лучший американский игрок в НБА?3284 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
