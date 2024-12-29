Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Скафати» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Тревизо» сыграет с «Миланом». «Виртус» встретится со «Скафати». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 11-1, Брешия – 10-2, Трапани Шарк – 9-3, Реджо-Эмилия – 9-3, Виртус – 8-4, Триест – 7-5, Дертона – 7-5, Милан – 7-5, Тревизо – 6-6, Динамо Сассари – 6-7, Венеция – 4-8, Скафати – 4-8, Варезе – 4-9, Пистоя – 3-9, Ваноли Кремона – 2-11, Наполи – 1-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.