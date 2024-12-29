0

Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Скафати» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Тревизо» сыграет с «Миланом». «Виртус» встретится со «Скафати».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 11-1, Брешия – 10-2, Трапани Шарк – 9-3, Реджо-Эмилия – 9-3, Виртус – 8-4, Триест – 7-5, Дертона – 7-5, Милан – 7-5, Тревизо – 6-6, Динамо Сассари – 6-7, Венеция – 4-8, Скафати – 4-8, Варезе – 4-9, Пистоя – 3-9, Ваноли Кремона – 2-11, Наполи – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoТренто
logoПистоя
logoТревизо
logoТриест
logoСкафати
logoБрешия
logoТрапани Шарк
logoДертона
logoВиртус
logoМилан
logoРеджо-Эмилия
logoРейер Венеция
результаты
logoчемпионат Италии
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Тренто» победил «Виртус», «Венеция» дома уступила «Брешии» и другие результаты
22 декабря, 21:25
Чемпионат Италии. «Милан» дома уступил «Дертоне», «Брешия» обыграла «Виртус» и другие результаты
1 декабря, 20:28
Чемпионат Италии. «Виртус» был сильнее «Динамо Сассари», «Дертона» уступила «Брешии» и другие результаты
17 ноября, 20:57
Рекомендуем
Главные новости
ACB. «Реал» примет «Барселону», «Манреса» встретится с «Басконией»
34 минуты назад
Стеф Карри завершил первую половину матча с «Финиксом» сложным броском под сирену
250 минут назадВидео
46 очков Кайри Ирвинга не уберегли «Даллас» от поражения в игре с «Портлендом» (122:126)
1сегодня, 06:54Видео
Джейлен Брансон набрал рекордные в сезоне 55 очков в победной игре с «Вашингтоном»
3сегодня, 06:40Видео
36+15+8 от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» снова обыграть «Сакраменто»
6сегодня, 06:30Видео
Расселл Уэстбрук спровоцировал технический фол у Айзейи Стюарта, назвав его «придурком»
3сегодня, 06:12Видео
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Финикс», 36 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Сакраменто» и другие результаты
140сегодня, 06:08
Дрэймонд Грин о ругани в адрес Бадди Хилда: «Плевать, что людям это не нравится. Поэтому у меня 4 титула чемпиона, а у них нет»
5сегодня, 05:52
Бронни Джеймс набрал 23 очка, 9 подборов и 5 передач в проигранном матче G-лиги
2сегодня, 05:30Фото
«Никогда еще так не болел». Дэмиан Лиллард набрал 29 очков в проигранном матче после пропуска 4 игр
1сегодня, 05:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Матч всех звезд LNB. Сборная Франции против сборной мира
8 минут назад
Адриатическая лига. КРКА встретится с «Црвеной Звездой»
14 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Лаврион», «Панатинаикос» примет «Кардицас»
18 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Каршияку», «Фенербахче» встретится с «Меркезефенди»
27 минут назад
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» проиграла «Динамо Сассари», «Варезе» победил «Наполи»
вчера, 22:56
Адриатическая лига. «Студентски центар» проиграл «Меге», ФМП уступил «Будучности»
вчера, 22:54
Чемпионат Турции. «Мерсин» нанес «Тофашу» второе поражение в сезоне, «Дарушафака» уступила «Бююкчекмедже»
вчера, 22:37
ACB. «Уникаха» победила «Бреоган», «Мурсия» была сильнее «Гранады» и другие результаты
вчера, 21:58
Чемпионат Греции. 29 очков Хэйла помогли АЕКу обыграть «Арис», «Промитеас» уступил «Марусси»
вчера, 21:44
Дэмиан Лиллард вернется сегодня в матче против «Чикаго»
вчера, 18:29
Рекомендуем