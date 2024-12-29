Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Скафати» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Тревизо» сыграет с «Миланом». «Виртус» встретится со «Скафати».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 11-1, Брешия – 10-2, Трапани Шарк – 9-3, Реджо-Эмилия – 9-3, Виртус – 8-4, Триест – 7-5, Дертона – 7-5, Милан – 7-5, Тревизо – 6-6, Динамо Сассари – 6-7, Венеция – 4-8, Скафати – 4-8, Варезе – 4-9, Пистоя – 3-9, Ваноли Кремона – 2-11, Наполи – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем