Крис Пол: «Самая крутая черта «Клипперс» – не возраст или что-то еще, а то, что мы можем играть по-разному»

Пол считает, что возрастной состав не станет помехой для команды.

«Когда ты в раздевалке, люди могут говорить что угодно извне, но важно то, что вы говорите внутри команды, верно? Так что самая крутая черта нашей команды – не возраст или что-то еще, а то, что мы можем играть по-разному, и у нас так много парней, которые уже совершили в этой лиге столько всего. И наша задача – не просто говорить об этом, а делать это», – сказал разыгрывающий.

В новом сезоне 40-летний Пол будет самым опытным игроком «Лос-Анджелеса». В межсезонье команду также пополнили 28-летний Джон Коллинз, 32-летний Брэдли Бил и 37-летний Брук Лопес.