«Ваноли Кремона» отправила в отставку главного тренера Демиса Кавину
Демис Кавина уволен из «Ваноли Кремоны».
50-летний специалист потерял место в команде после неудачного начала сезона (2-11).
Под руководством Кавины клуб выиграл второй дивизион итальянского чемпионата в 2023 году, Кубок и Суперкубок Италии, вернувшись в LBA.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Пьерлуиджи Бротто.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ваноли Кремоны»
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