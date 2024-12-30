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«Ваноли Кремона» отправила в отставку главного тренера Демиса Кавину

Демис Кавина уволен из «Ваноли Кремоны».

50-летний специалист потерял место в команде после неудачного начала сезона (2-11).

Под руководством Кавины клуб выиграл второй дивизион итальянского чемпионата в 2023 году, Кубок и Суперкубок Италии, вернувшись в LBA.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Пьерлуиджи Бротто.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ваноли Кремоны»
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