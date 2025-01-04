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ACB. «Уникаха» сыграет с «Сарагосой», «Тенерифе» – с «Бильбао» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Уникаха» сыграет с «Сарагосой», «Тенерифе» – с «Бильбао».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Валенсия – 11-3, Уникаха – 11-3, Тенерифе – 10-4, Реал – 9-4, Гран-Канария – 9-5, Ховентуд – 9-5, Сарагоса – 8-6, Барселона – 7-6, Манреса – 7-7, Баскония – 6-7, Мурсия – 6-8, Бильбао – 6-8, Андорра – 5-9, Форса Льейда – 5-9, Гранада – 4-9, Баскет Корунья – 4-9, Бреоган – 4-10, Жирона – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoчемпионат Испании
logoАндорра
logoБреоган
logoУникаха
logoСарагоса
logoБильбао
logoФорса Льейда
результаты
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logoЖирона
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