ACB. «Бильбао» – «Андорра», «Бреоган» встретится с «Манресой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Бильбао» сыграет с «Андоррой», «Бреоган» встретится с «Манресой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия – 11-3, Уникаха – 10-3, Реал – 9-4, Тенерифе – 9-4, Гран-Канария – 9-5, Ховентуд – 9-5, Сарагоса – 8-5, Барселона – 7-6, Баскония – 6-7, Манреса – 6-7, Мурсия – 6-7, Андорра – 5-8, Форса Льейда – 5-9, Бильбао – 5-8, Гранада – 4-9, Баскет Корунья – 4-9, Бреоган – 4-9, Жирона – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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