Мехди Нгуама продолжит карьеру в «Гран-Канарии»

«Гран-Канария» объявила о подписании Мехди Нгуамы.

Французский разыгрывающий (29 лет, 188 см) начинал карьеру в системе NCAA, но на профессиональном уровне играл в Европе, в основном в чемпионате Франции. Защитник начал сезон на временных контрактах с «Бурком » и «Ле-Маном », набирая 11,4 очка в 5 матчах за последний.

«Гран-Канария » подписала баскетболиста на 1 месяц, но планирует продлить соглашение.