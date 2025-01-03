Мехди Нгуама продолжит карьеру в «Гран-Канарии»
«Гран-Канария» объявила о подписании Мехди Нгуамы.
Французский разыгрывающий (29 лет, 188 см) начинал карьеру в системе NCAA, но на профессиональном уровне играл в Европе, в основном в чемпионате Франции. Защитник начал сезон на временных контрактах с «Бурком» и «Ле-Маном», набирая 11,4 очка в 5 матчах за последний.
«Гран-Канария» подписала баскетболиста на 1 месяц, но планирует продлить соглашение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Гран-Канарии»
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