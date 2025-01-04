Чемпионат Греции. «Олимпиакос» играет в гостях с «Арисом», «Кардицас» примет АЕК и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Олимпиакос» играет в гостях с «Арисом», «Кардицас» примет АЕК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 12-0, Олимпиакос – 11-1, АЕК – 7-5, ПАОК – 7-5, Кардицас – 6-6, Промитеас – 6-6, Перистери – 5-7, Паниониос – 5-7, Лаврион – 4-8, Арис – 4-8, Марусси – 3-9, Колоссос – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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