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Чемпионат Греции. «Олимпиакос» играет в гостях с «Арисом», «Кардицас» примет АЕК и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос» играет в гостях с «Арисом», «Кардицас» примет АЕК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 12-0, Олимпиакос – 11-1, АЕК – 7-5, ПАОК – 7-5, Кардицас – 6-6, Промитеас – 6-6, Перистери – 5-7, Паниониос – 5-7, Лаврион – 4-8, Арис – 4-8, Марусси – 3-9,  Колоссос – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoчемпионат Греции
logoКолоссос
logoПеристери
logoПромитеас
logoОлимпиакос
logoМарусси
logoАрис
результаты
logoКардицас
logoПаниониос
logoЛаврион
logoАЕК
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