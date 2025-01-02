Хуан Эрнангомес и «Панатинаикос» продлят контракт на 2 года
Хуан Эрнангомес останется в «Панатинаикосе» до 2027 года.
Форвард (29 лет, 206 см) согласовал продление контракта с греческим клубом на 2 сезона.
В этом сезоне Евролиги испанский баскетболист набирает в среднем 8,8 очка, 5,2 подбора и 1,2 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Marca
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