Хуан Эрнангомес и «Панатинаикос» продлят контракт на 2 года

Хуан Эрнангомес останется в «Панатинаикосе» до 2027 года.

Форвард (29 лет, 206 см) согласовал продление контракта с греческим клубом на 2 сезона.

В этом сезоне Евролиги испанский баскетболист набирает в среднем 8,8 очка, 5,2 подбора и 1,2 передачи за игру.