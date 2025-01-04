Энтони Дэвис вошел в Топ-25 по количеству блок-шотов за карьеру
Энтони Дэвис – 25-й в истории НБА по количеству блок-шотов за карьеру.
Центровой «Лейкерс» сделал 3 блок-шота в матче против «Атланты» (119:102) и увеличил свой показатель до 1 771 блок-шота за карьеру.
Дэвис сравнялся с Элвином Хэйсом по количеству блок-шотов за карьеру и делит с ним 25-е место в истории лиги. Джермейн О’Нил занимает 24-е место с 1 820 блок-шотами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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