Энтони Дэвис вошел в Топ-25 по количеству блок-шотов за карьеру

Энтони Дэвис – 25-й в истории НБА по количеству блок-шотов за карьеру.

Центровой «Лейкерс » сделал 3 блок-шота в матче против «Атланты» (119:102) и увеличил свой показатель до 1 771 блок-шота за карьеру.

Дэвис сравнялся с Элвином Хэйсом по количеству блок-шотов за карьеру и делит с ним 25-е место в истории лиги. Джермейн О’Нил занимает 24-е место с 1 820 блок-шотами.