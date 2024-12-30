Джей Джей Редик сообщил Дориану Финни-Смиту, что он будет выходить со скамейки запасных
Джей Джей Редик пока не собирается менять стартовый состав.
Матчи «Лейкерс», несмотря на проведенный обмен, будут начинать Энтони Дэвис, Леброн Джеймс, Руи Хатимура, Макс Кристи и Остин Ривз.
Главный тренер клуба сообщил приобретенному форварду Дориану Финни-Смиту, что он будет выходить со скамейки запасных.
Редик собирается продолжать анализировать выступление текущей стартовой пятерки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
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