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«Ему потребовалось на семь сезонов больше». Энтони Дэвис посмеялся над рекордом Леброна Джеймса

Энтони Дэвис посмеялся над тем, что Джеймс превзошел рекорд Джордана.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис после победы над «Атлантой» высказался о том, что его партнер по команде Леброн Джеймс превзошел рекорд Майкла Джордана по количеству матчей с 30+ очками.

«Меня это не особо волнует. Ему потребовалось на семь сезонов больше.

На самом деле в детстве я восхищался Леброном, это чертовски большое достижение. По-моему, он уже побил все возможные рекорды. Но я здесь уже так давно и видел так много достижений», – сказал Дэвис.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера ESPN Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoМайкл Джордан
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