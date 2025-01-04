«Ему потребовалось на семь сезонов больше». Энтони Дэвис посмеялся над рекордом Леброна Джеймса

Энтони Дэвис посмеялся над тем, что Джеймс превзошел рекорд Джордана.

Центровой «Лейкерс » Энтони Дэвис после победы над «Атлантой» высказался о том, что его партнер по команде Леброн Джеймс превзошел рекорд Майкла Джордана по количеству матчей с 30+ очками.

«Меня это не особо волнует. Ему потребовалось на семь сезонов больше.

На самом деле в детстве я восхищался Леброном, это чертовски большое достижение. По-моему, он уже побил все возможные рекорды. Но я здесь уже так давно и видел так много достижений», – сказал Дэвис.