Демар Дерозан, Джейлен Грин и Карис Леверт – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов игрового дня.

Лидерами Топ-10 стали реверс-данк Демара Дерозана («Сакраменто»), данк в проходе Джейлена Грина («Хьюстон») и невероятное попадание спиной к кольцу Кариса Леверта («Кливленд»).