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Демар Дерозан, Джейлен Грин и Карис Леверт – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов игрового дня.

Лидерами Топ-10 стали реверс-данк Демара Дерозана («Сакраменто»), данк в проходе Джейлена Грина («Хьюстон») и невероятное попадание спиной к кольцу Кариса Леверта («Кливленд»).

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoКарис Леверт
logoДжейлен Грин
logoДемар Дерозан
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