Демар Дерозан, Джейлен Грин и Карис Леверт – в десятке лучших моментов дня
НБА представила десятку лучших моментов игрового дня.
Лидерами Топ-10 стали реверс-данк Демара Дерозана («Сакраменто»), данк в проходе Джейлена Грина («Хьюстон») и невероятное попадание спиной к кольцу Кариса Леверта («Кливленд»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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