Виктор Вембаньяма высказал недовольство Расселлу Уэстбруку после жесткого фола

Виктор Вембаньяма вступил в перепалку с Расселлом Уэстбруком.

Инцидент случился за 6:08 до конца второй четверти матча между «Денвером » и «Сан-Антонио » (110:113).

Вембаньяма потерял мяч, упав под кольцом «Наггетс», из-за чего не успел вернуться в защиту. «Сперс» сумели отзащищаться, и Крис Пол вернул мяч Вемби , который остался один под кольцом соперника. Уэстбрук успел вернуться и сфолить на центровом «Сперс», который в итоге набрал 2 очка и заработал штрафной бросок.

Вембаньяма посчитал фол Уэстбрука грубым и высказал недовольство.