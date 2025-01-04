Виктор Вембаньяма высказал недовольство Расселлу Уэстбруку после жесткого фола
Виктор Вембаньяма вступил в перепалку с Расселлом Уэстбруком.
Инцидент случился за 6:08 до конца второй четверти матча между «Денвером» и «Сан-Антонио» (110:113).
Вембаньяма потерял мяч, упав под кольцом «Наггетс», из-за чего не успел вернуться в защиту. «Сперс» сумели отзащищаться, и Крис Пол вернул мяч Вемби, который остался один под кольцом соперника. Уэстбрук успел вернуться и сфолить на центровом «Сперс», который в итоге набрал 2 очка и заработал штрафной бросок.
Вембаньяма посчитал фол Уэстбрука грубым и высказал недовольство.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
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