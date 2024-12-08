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«Лейкерс» могут провести матч с «Портлендом» без Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Остина Ривза

«Лейкерс» определяются с доступностью ключевых баскетболистов.

Команда, проигравшая 3 матча подряд и 7 из 10 последних игр, столкнулась с травмами важных игроков состава. Статус Леброна Джеймса – «под вопросом», Энтони Дэвиса – «вероятно» и Остина Ривза – «под сомнением».

Джеймс испытывал проблемы со ступней в преддверии прошлого матча с «Атлантой», но вышел на площадку и оформил трипл-дабл (39+10+11). Дэвис уже некоторое время играет с травмой, а Остин Ривз был вынужден преждевременно покинуть команду во время выездного турне, чтобы заняться лечением спины после ушиба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэвида Мендеса-Япковица
травмы
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logoЛеброн Джеймс
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