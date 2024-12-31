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35 очков Нормана Пауэлла помогли «Клипперс» победить «Новый Орлеан»

Норман Пауэлл лидировал по результативности в матче «Клипперс» – «Пеликанс».

Защитник провел 6-й матч подряд с 25 очками и более. На его счету в игре с «Новым Орлеаном» 35 очков при 13 точных из 27 бросков с игры, 4 из 12 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.

Разыгрывающий Джеймс Харден добавил 27 очков, реализовав 5 из 10 трехочковых, но допустил 7 потерь на 4 передачи.

Центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл – 20 очков и 16 подборов.

Со стороны «Пеликанс» выделился защитник Си Джей Макколлум. В его активе 33 очка при 8 точных дальних бросках из 14.

«Новый Орлеан» уступил со счетом 113:116 и не смог прервать серию поражений, которая достигла 10 матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
logoКлипперс
logoНорман Пауэлл
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoСи Джей Макколлум
logoИвица Зубац
logoДжеймс Харден
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