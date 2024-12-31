35 очков Нормана Пауэлла помогли «Клипперс» победить «Новый Орлеан»
Норман Пауэлл лидировал по результативности в матче «Клипперс» – «Пеликанс».
Защитник провел 6-й матч подряд с 25 очками и более. На его счету в игре с «Новым Орлеаном» 35 очков при 13 точных из 27 бросков с игры, 4 из 12 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.
Разыгрывающий Джеймс Харден добавил 27 очков, реализовав 5 из 10 трехочковых, но допустил 7 потерь на 4 передачи.
Центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл – 20 очков и 16 подборов.
Со стороны «Пеликанс» выделился защитник Си Джей Макколлум. В его активе 33 очка при 8 точных дальних бросках из 14.
«Новый Орлеан» уступил со счетом 113:116 и не смог прервать серию поражений, которая достигла 10 матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем