«Денвер» и «Вашингтон» провели переговоры о возможном обмене с участием Йонаса Валанчюнаса
Йонас Валанчюнас может перейти в «Денвер».
По данным инсайдера The Athletic Сэма Эмика, «Наггетс» и «Уизардс» обсуждают возможную сделку с участием центрового «Вашингтона» Йонаса Валанчюнаса.
«Денверу» нужно включить в сделку тяжелого форварда Зика Ннаджи и драфт-пик, чтобы «Вашингтон» рассмотрел предложение.
Литовский центровой в нынешнем сезоне набирает 12,0 очка, 7,6 подбора и 2,2 передачи в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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