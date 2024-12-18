«Денвер» и «Вашингтон» провели переговоры о возможном обмене с участием Йонаса Валанчюнаса

Йонас Валанчюнас может перейти в «Денвер».

По данным инсайдера The Athletic Сэма Эмика, «Наггетс» и «Уизардс» обсуждают возможную сделку с участием центрового «Вашингтона » Йонаса Валанчюнаса .

«Денверу » нужно включить в сделку тяжелого форварда Зика Ннаджи и драфт-пик, чтобы «Вашингтон» рассмотрел предложение.

Литовский центровой в нынешнем сезоне набирает 12,0 очка, 7,6 подбора и 2,2 передачи в среднем за встречу.