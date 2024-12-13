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  • В офисе «Вашингтона» есть те, кто считает нужным сохранить Йонаса Валанчюнаса за его лидерские качества. На литовца претендуют «Лейкерс»
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В офисе «Вашингтона» есть те, кто считает нужным сохранить Йонаса Валанчюнаса за его лидерские качества. На литовца претендуют «Лейкерс»

«Вашингтон» может сохранить Йонаса Валанчюнаса .

«Уизардс» подписали центрового в межсезонье-2024, ожидалось, что перестраивающий состав клуб обменяет ветерана перед дедлайном в феврале.

Как сообщает обозреватель Дэвид Олдридж, в офисе «Вашингтона» есть те, кто считает нужным сохранить литовского «большого» за его лидерские качества. По мнению этих людей, профессионализм и личные качества 32-летнего баскетболиста помогут молодой команде во время перестройки.

Основным претендентом на Валанчюнаса называются «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
logoВашингтон
возможные переходы
logoНБА
logoЛейкерс
logoЙонас Валанчюнас
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