«Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Роберту Уильямсу и Йонасу Валанчюнасу
«Лейкерс» хотят заполучить Роберта Уильямса или Йонаса Валанчюнаса.
По информации журналиста Forbes Эвана Сайдери, в последнее время «Лейкерс» проявляют серьезный интерес к двум центровым: Роберту Уильямсу и Йонасу Валанчюнасу.
Клуб из Лос-Анджелеса рассматривает варианты, пытаясь найти эффективного бигмена до дедлайна обменов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем