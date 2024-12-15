«Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Роберту Уильямсу и Йонасу Валанчюнасу

«Лейкерс» хотят заполучить Роберта Уильямса или Йонаса Валанчюнаса.

По информации журналиста Forbes Эвана Сайдери, в последнее время «Лейкерс » проявляют серьезный интерес к двум центровым: Роберту Уильямсу и Йонасу Валанчюнасу .

Клуб из Лос-Анджелеса рассматривает варианты, пытаясь найти эффективного бигмена до дедлайна обменов.