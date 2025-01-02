«Барселона» объявила об уходе Раула Нето из команды

Раул Нето больше не сыграет за «Барселону».

Бразильский разыгрывающий (32 года, 188 см) официально покинул «Барсу».

Нето получил травму приводящей мышцы левого бедра в первом же матче за испанский клуб, а после восстановления повредил уже мышцы задней поверхности бедра, снова в первом матче.

Защитник должен был компенсировать потерю Николаса Лапровиттолы, выбывшего до конца сезона.