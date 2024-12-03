0

Дарио Брисуэла пропустит 2-3 недели из-за травмы поясничной мышцы

Дарио Брисуэла выбыл из строя на несколько недель.

«Барселона» подтвердила, что 30-летний атакующий защитник получил травму поясничной мышцы и выбыл на 2–3 недели.

Испанец травмировался в первой четверти матча против «Манресы», поскользнувшись во время прессинга. В 11 матчах Евролиги этого сезона Брисуэла в среднем набирал 6,3 очка и делал 1,8 передачи.

Ранее «Барселона» лишилась Николаса Лапровиттолы на весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки, РаульНето выбыл на четыре недели из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoБарселона
Дарио Брисуэла
logoчемпионат Испании
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Бавария», «Панатинаикос» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 13:03
ACB. «Манреса» победила «Барселону», «Ховентуд» нанес поражение «Реалу» и другие результаты
21 декабря, 20:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Никогда больше с ним так не разговаривай». Айзейя Томас рассказал, как Эл Харрингтон оскорбил Майкла Джордан
5 минут назад
Кендрик Перкинс о Леброне Джеймсе: «Идеально работающий автомобиль может развалиться после пробега в 100 тысяч миль»
140 минут назад
Джефф Тиг: «Име Удока – это Марк Джексон, Джо Маззулла – Стив Керр»
455 минут назад
Оздоровительная компания подала в суд на Кайри Ирвинга и утверждает, что он обманул ее на 400 тысяч долларов
5сегодня, 14:21
Дрю Холидэй: «Яннис Адетокумбо – самый экономный парень, которого я знаю»
10сегодня, 13:40
Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги 2025 года
сегодня, 13:25
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Бавария», «Панатинаикос» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 13:03
Леброн Джеймс: «Работали над защитой и исправили недочеты, но атака отошла на второй план. Теперь надо поработать и над этим»
14сегодня, 11:09
«Самара» объявила об уходе из команды американцев Адамса, Харрелла и Брукса
11сегодня, 08:40
Джимми Батлер пропустил матч с «Бостоном» из-за проблем с коленом
сегодня, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» – «Трефл Сопот», «Тренто» примет «Гран-Канарию»
сегодня, 14:03
«Филадельфия» отчислит Лестера Киньонеса
1сегодня, 13:45
«Филадельфия» подпишет Пита Нэнса
2сегодня, 13:15
Майкл Картер-Уильямс о совместной игре с Уэйдом в «Буллс»: «Иногда казалось, что он мог бы быть лучше с точки зрения лидерства»
2сегодня, 12:11
Дрю Холидэй о роли Джейсона Тейтума в сборной США: «Это было странно. Но он никогда не делал из этого проблемы»
4сегодня, 11:45
Пэт Райли: «Мне трудно даются обмены игроков»
3сегодня, 11:24
Док Риверс: «Яннис проводит лучший отрезок за время моей работы в «Бакс»
3сегодня, 10:41
Вембаньяма не нарушал правила в борьбе с Сабонисом на последних секундах. НБА определила, что фол был у литовца
1сегодня, 10:22Видео
Джей Джей Редик об игре в атаке против «Вулвз»: «Провал с «Денвером» воспринимался просто как отклонение. Но сейчас все больше кажется, что это не так»
1сегодня, 10:03
«Чикаго» все еще запрашивает «слишком высокую» цену за Лавина и Вучевича (Майкл Скотто)
4сегодня, 09:33