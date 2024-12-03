Дарио Брисуэла пропустит 2-3 недели из-за травмы поясничной мышцы
Дарио Брисуэла выбыл из строя на несколько недель.
«Барселона» подтвердила, что 30-летний атакующий защитник получил травму поясничной мышцы и выбыл на 2–3 недели.
Испанец травмировался в первой четверти матча против «Манресы», поскользнувшись во время прессинга. В 11 матчах Евролиги этого сезона Брисуэла в среднем набирал 6,3 очка и делал 1,8 передачи.
Ранее «Барселона» лишилась Николаса Лапровиттолы на весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки, РаульНето выбыл на четыре недели из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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