Дарио Брисуэла пропустит 2-3 недели из-за травмы поясничной мышцы

Дарио Брисуэла выбыл из строя на несколько недель.

«Барселона » подтвердила, что 30-летний атакующий защитник получил травму поясничной мышцы и выбыл на 2–3 недели.

Испанец травмировался в первой четверти матча против «Манресы», поскользнувшись во время прессинга. В 11 матчах Евролиги этого сезона Брисуэла в среднем набирал 6,3 очка и делал 1,8 передачи.

Ранее «Барселона» лишилась Николаса Лапровиттолы на весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки, РаульНето выбыл на четыре недели из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.